Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH KNK Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH KNK Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH KNK Vina
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty TNHH KNK Vina

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH KNK Vina

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Lô CN5B

- 2, KCN Quế Võ III, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập trình chương trình C# điều khiển Máy tự động tích hợp I/O card, motion card (Ajinextek, ADLINK, Advandtech) và các thiết bị khác.
- Có kinh nghiệm lập trình truyền thông công nghiệp RS485, RS232, Ethernet TCP/IP, Modbus...
- Có kinh nghiệm lập trình liên quan tới hệ thống MES, GMES, CIM
- Làm việc với các loại máy Handler, Tester Machine
- Có kiến thức về các linh kiện, thiết bị hệ thống điện của máy tự động
- Cải tiến chương trình có sẵn để phù hợp với yêu cầu công nghệ.
- Chỉnh sửa lỗi máy khi vận hành phát sinh lỗi liên quan đến phần cứng và phần mềm.
- Có khả năng đi setup máy tại các nhà máy của Samsung.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về lập trình C #.
Hiểu biết về các nguyên tắc phát triển phần mềm và quy trình phát triển phần mềm.
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và SQL.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tự động hóa là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH KNK Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa và phát triển phần mềm.
Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành.
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KNK Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH KNK Vina

Công Ty TNHH KNK Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN5B-2, KCN Quế Võ III, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

