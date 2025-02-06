Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 3 - TCT Mạng lưới Viettel,Hồ Chí Minh

- Quy hoạch, thiết kế, khai thác vận hành mạng viễn thông, di động 2G, 3G, 4G, 5G tại Việt Nam và các thị trường nước ngoài.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tính năng, công nghệ mới để tối ưu nâng cao chất lượng mạng.

- Lập kế hoạch, phân tích và xử lý dữ liệu.

- Tốt nghiệp loại Khá trở lên hoặc là sinh viên năm cuối hệ chính quy chuyên ngành ĐTVT các trường ĐH chính quy.

- Giới tính: Nam

- Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng thông dụng (Word, Excel, PowerPoint...) đặc biệt kỹ năng Excel.

- Tiếng Anh: Toeic 550 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

- Sức khỏe tốt (loại I, loại II), nhiệt tình, năng động, có khả năng phối hợp làm việc nhóm.

- Có kiến thức chuyên sâu về phân mạng vô tuyến của mạng thông tin di động 2G,3G,4G. Kiến thức cơ bản về mạng viễn thông: Cấu trúc mạng, các node mạng, giao thức kết nối giữa các node mạng, call follow cuộc gọi, SMS, Data...

- Nắm vững các tính năng của mạng Vô tuyến: Thuật toán, tham số khai báo, chức năng, sơ đồ khối, cách đấu nối của thiết bị BTS/NodeB.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và xử lý số liệu.

Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Dẫn đầu thị trường

Cơ hội được làm việc tại Tập đoàn tiên phong mở đường , kiến tạo tương lai thông minh, gắn kết của Việt Nam.

Cơ hội được thử sức trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

- Môi trường năng động sáng tạo

Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

Được khơi gợi cảm hứng làm việc với văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

- Cơ hội thử thách và phát triển

Áp dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chuyên môn giải quyết các bài toán hấp dẫn, thử thách tại Viettel.

Cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực, sản phẩm và quốc gia khác nhau góp phần thay đổi xã hội .

Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.

- Chế ngộ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày .

Thưởng thức bữa trưa thơm ngon tại Tập đoàn, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị

Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV và người thân với trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

