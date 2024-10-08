Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 - Tràng An Complex, Số 1 P. Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

• Tham gia phân tích, thiết kế, và cải tiến chức năng cho các sản phẩm dịch vụ của công ty và khách hàng;

• Phối hợp làm việc với team để nâng cao chất lượng công việc, đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm;

• Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới, giúp đỡ các team members để hoàn thành tiến độ công việc;

• Onsite làm việc với khách hàng khi có yêu cầu dự án;

• Tham gia vào các hoạt động và chương trình training của Công ty;

• Thực hiện Nội quy Công ty;

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương; Có kinh nghiệm, kiến thức về: Java Core, Java Springboot (BE), Angular (FE), Oracle (DB), MySQL, PostgreSQL Hiểu và áp dụng tốt các nguyên lý chung và cách làm tốt nhất trong thiết kế và lập trình, như SOLID, Design Pattern,... Có kinh nghiệm xử lý hệ thống với dữ liệu lớn, viết câu lệnh SQL truy vấn, sử dụng cache, message queue để tối ưu hiệu năng; Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ngôn ngữ (IELTS/ TOPIK/HSK/JLPT...)/ đã tham gia dự án với KH nước ngoài; Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc; Sẵn sàng học hỏi và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 15.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ/ tháng, Thưởng dự án + Lương tháng thứ 13;

• Làm việc trong môi trường thoải mái, thân thiện, không OT, người hướng dẫn có chuyên môn cao;

• Giờ làm việc linh động, môi trường làm việc thoải mái thân thiện;

• Đánh giá định kỳ 2 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực;

• Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động;

• Định hướng phát triển kỹ năng cho nhân viên;

• Nhiều chương trình training, du lịch, team buiding tháng/quý/năm;

• Tham gia CLB Bóng đá. Bi-a và CLB Tiếng Anh của Công ty, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.