Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp lớn bên Nhật Bản Tham gia cùng đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm Làm việc với những đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, hòa đồng luôn giúp đỡ nhau.

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình web bằng ASP.NET (ngôn ngữ VB.Net) Có kinh nghiệm làm native SQL, SQLServer Ưu tiên nếu có kiến thức về C# Winform, thư viện DevExpress Tư duy lập trình tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chăm chỉ và có ý chí phấn đấu Có tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

Lương thỏa thuận tương xứng với năng lực thực tế của ứng viên. Performance review: 1 lần/năm Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật Thưởng dự án, lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật) Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật (ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài) Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm du lịch công ty hàng năm, team building nhóm theo quý, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...).

Văn phòng làm việc tiện ích:

Miễn phí trà tại khu vực ăn uống của công ty Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại văn phòng.

Các hoạt động sôi nổi:

Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc, bóng bàn, yoga, cờ,... Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

