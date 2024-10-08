Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH 06 Park 2, Eastern Park, Hanoi Garden City, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 2 USD

1. Chịu trách nhiệm phát triển các chức năng và yêu cầu của giao diện người dùng web;

2. Phối hợp với bộ phận phát triển backend để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển front-end;

3. Liên tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hệ thống, nâng cao khả năng tương thích, thân thiện và dễ sử dụng;

4. Giới thiệu, ứng dụng và chia sẻ nhóm về công nghệ phát triển front-end.

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đại học toàn thời gian chuyên ngành khoa học máy tính có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển front-end, Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Trung.

2. Có thẩm mỹ kinh doanh và kỹ năng lập kế hoạch thiết kế tốt (bắt buộc);

3. Kinh nghiệm phát triển các chương trình mini Zalo (điểm cộng);

4. Thành thạo JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery và các công nghệ khác;

5. Làm quen với việc sử dụng Vue, sử dụng thành thạo element framework và làm quen với việc phát triển các chế độ phân tách front-end và back-end;

6. Làm quen với các ứng dụng biểu đồ như ECharts và Highcharts, cũng như trực quan hóa các dữ liệu thống kê khác nhau;

7. Quen thuộc và thành thạo trong việc phát triển phần mềm cộng tác nhóm, có kinh nghiệm phong phú về phát triển cộng tác nhóm;

8. Chịu áp lực tốt, có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm tốt;

9. Yêu thích front-end, có tính chủ động làm việc và tinh thần học hỏi cao, quan tâm sâu sắc đến các công nghệ mới và xu hướng phát triển của ngành, đồng thời có khả năng giải quyết các thách thức kỹ thuật;

10. Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất các dự án phần mềm thông tin như ERP/MES.

Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : upto 1500$ (phỏng vấn trao đổi trực tiếp, ứng viên có năng lực tốt mức lương có thể cao hơn)

• Được đóng bảo hiểm sau khi chính thức ký hợp đồng

• Phép năm 12 ngày ,thưởng lễ tết, lương tháng 13

• Quyền lợi: Xét tăng lương 1 lần/năm dựa theo KPI năm

• Teambuilding, du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam

