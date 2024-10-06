Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Lập trình viên

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thiết kế, phát triển và tối ưu hiệu suất ứng dụng trên nền tảng Android / iOS. Chủ yếu là Flutter.
- Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của ứng dụng ;
- Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất sản phẩm ;
- Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm ;
- Nghiên cứu công nghệ mới, phù hợp với chiến lược sản phẩm ;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan
- Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX;
- Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API;
- Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git;
- Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề;
- Yêu cầu khả năng làm việc nhóm và tinh thần chịu trách nhiệm cao;
- Khả năng tự học hỏi và tính tự giác cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng với năng lực
- Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
- Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới
- Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
- Được tổ chức sinh nhật; Các chế độ BHXH đầy đủ
- Tham gia hoạt động bóng đá hàng tuần của công ty
- Đi du lịch hàng năm
- Thưởng tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P322-324 Tháp đông, sàn TM, chung cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

