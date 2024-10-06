Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thiết kế, phát triển và tối ưu hiệu suất ứng dụng trên nền tảng Android / iOS. Chủ yếu là Flutter.

- Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của ứng dụng ;

- Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất sản phẩm ;

- Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm ;

- Nghiên cứu công nghệ mới, phù hợp với chiến lược sản phẩm ;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan

- Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX;

- Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API;

- Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git;

- Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề;

- Yêu cầu khả năng làm việc nhóm và tinh thần chịu trách nhiệm cao;

- Khả năng tự học hỏi và tính tự giác cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng với năng lực

- Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn

- Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới

- Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

- Được tổ chức sinh nhật; Các chế độ BHXH đầy đủ

- Tham gia hoạt động bóng đá hàng tuần của công ty

- Đi du lịch hàng năm

- Thưởng tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

