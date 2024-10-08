Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Mức lương
800 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 23, tầng 26 tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 800 - 2 USD
- Nhận yêu cầu và nghiên cứu tài liệu, thực hiện công việc được giao
- Phát triển phần mềm kiểm thử các thiết bị ECU hoặc MCU bằng CAPL Matlab simulink
- Phân tích logs các tín hiệu CAN/Ethernet/LIN nhằm đánh giá tính đúng đắn của phần mềm đã phát triển
Với Mức Lương 800 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với một ngôn ngữ (Ưu tiên C/C++)
- Bằng Cử nhân/Kỹ sư chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc tương đương
- Hiểu biết cơ bản về Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng
- Kỹ năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề tốt
- Có kiến thức về Embedded, có kinh nghiệm phát triển phần mềm cho ECU/MCU là một lợi thế
- Đã từng làm việc với CAPL hoặc HILS là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và Phúc Lợi
Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật)
Nghỉ trưa 1 tiếng
Thử việc 120% lương
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương)
Bảo hiểm sức khỏe
Hỗ trợ ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác.
Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm.
Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần
Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần
Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc tại Nhật .
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.
Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.
Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.
Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
