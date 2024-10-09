Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà DETECH - 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

- Thực hiện bảo hành, bảo trì sản phẩm

- Lập trình, cấu hình chức năng cơ bản

- Viết tài liệu kỹ thuật

- Thực hiện kiểm thử và gỡ lỗi theo kịch bản

- Thực hiện triển khai, update sản phẩm trên môi trường sản phẩm

- Tham gia nghiên cứu, phát triển thử nghiệm sản phẩm mới

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Công nghệ thông tin các trường Đại học khối Kỹ thuật.

- Có tư duy logic tốt về lập trình; Có khả năng lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, VB.Net, C#, JavaScript, React Native.

- Có kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu SQL.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phát triển phần mềm.

Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex Thì Được Hưởng Những Gì

- Gói thu nhập 15 - 18 tháng lương/năm. Mức lương khởi điểm tốt, được trả theo năng lực chuyên môn và kết quả công việc, luôn có các chính sách kịp thời để nâng cao thu nhập, đời sống cho CBNV, tạo động lực phát triển, cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, hoà đồng; hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại; có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Chế độ, phúc lợi khác: Thưởng đột xuất, định kỳ; nghỉ mát; lễ tết, trang phục, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, bảo hộ lao động; các hoạt động ngoại khoá (bóng đá, quần vợt, giao lưu...).

- Chế độ đào tạo: Được đào tạo nội bộ, đào tạo tại các trung tâm và cử đi đào tạo tại nước ngoài tuỳ vào năng lực chuyên môn và yêu cầu công việc.

- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex

