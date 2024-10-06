Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 - 21 Yên Lãng, Đống Đa, HN, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Xây dựng và phát triển phần mềm cho công ty (CRM, Call Center, BI, ...).

- Tích hợp hệ thống với các đơn vị: Bravo, SMS Brandname, Zalo ZNS, Face ID ...

- Cập nhật kiến thức về công nghệ và nghiệp vụ theo yêu cầu.

- Phân tích thiết kế, giải pháp về công việc được giao.

- Báo cáo tiến độ công việc theo ngày, tuần, tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT.

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình: Java (Spring Boot), PHP (Codeigniter).

- Nắm vững và sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySql, SQL Server.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Hiểu biết thêm các công nghệ sau là 1 lợi thế: .NET Core, Angular, Python, ...

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 14m - 20m (deal dựa trên năng lực) + phụ cấp

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

