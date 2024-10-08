Tuyển Lập trình viên Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển dự án theo yêu cầu. Tham gia triển khai, vận hành hệ thống cho nội bộ và đối tác. Nghiên cứu các công nghệ mới, có hàm lượng kỹ thuật cao phục vụ cho các dự án của công ty. Triển khai các hệ thống micro service cho các dự án AI & Machine Learning của TT Khoa học Dữ liệu
Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển dự án theo yêu cầu.
Tham gia triển khai, vận hành hệ thống cho nội bộ và đối tác.
Nghiên cứu các công nghệ mới, có hàm lượng kỹ thuật cao phục vụ cho các dự án của công ty.
Triển khai các hệ thống micro service cho các dự án AI & Machine Learning của TT Khoa học Dữ liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp các Đại Học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Điện tử viễn thông Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế. Yêu cầu nắm vững giải thuật cơ bản, có tư duy logic lập trình tốt Tư duy logic, khả năng phản biện, khả năng phân tích, học hỏi nhanh. Có kinh nghiệm lập trình Java (Spring boot, Backend, Restful, Thymeleaf...); Có kinh nghiệm lập trình Frontend (ReactJS, NexJS, VueJS...); Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu Oracle hoặc CSDL tương tự; Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, tâm lý vững Chủ động trong công việc đề cao tính tự giác cả làm việc cá nhân và làm việc nhóm. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, giao tiếp cơ bản Có trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo tuân thủ an ninh dữ liệu. Có kinh nghiệm với các công nghệ NoSQL, Redis, Mongo, Rabbit, Kafka là lợi thế Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ Bigdata là một lợi thế
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp các Đại Học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Điện tử viễn thông
Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên
Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.
Yêu cầu nắm vững giải thuật cơ bản, có tư duy logic lập trình tốt
Tư duy logic, khả năng phản biện, khả năng phân tích, học hỏi nhanh.
Có kinh nghiệm lập trình Java (Spring boot, Backend, Restful, Thymeleaf...);
Có kinh nghiệm lập trình Frontend (ReactJS, NexJS, VueJS...);
Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu Oracle hoặc CSDL tương tự;
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, tâm lý vững
Chủ động trong công việc đề cao tính tự giác cả làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, giao tiếp cơ bản
Có trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo tuân thủ an ninh dữ liệu.
Có kinh nghiệm với các công nghệ NoSQL, Redis, Mongo, Rabbit, Kafka là lợi thế
Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ Bigdata là một lợi thế

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,... Các câu lạc bộ:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
+ CLB Cầu lông
+ CLB Bóng đá
+ CLB Yoga
+ CLB Điền kinh
+ CLB Bơi
Ghi chú: Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

