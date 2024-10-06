Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin, Số 28, đường Trần Bình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Phát triển, triển khai lập trình hệ thống backend, các ứng dụng trên nền web sử dụng ngôn ngữ Ruby on Rails
Đề xuất, triển khai giải pháp công nghệ cho các sản phẩm
Đọc hiểu, bổ sung tài liệu code cho dự án
Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Có cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn, phát triển kỹ năng SA, DEV OPS
Cơ hội học hỏi từ các bạn Senior Dev. và Team Lead có trên 5 năm kinh nghiệm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm các dự án Ruby/ Ruby on Rails ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm sử dụng ReactJS
Nắm chắc về Ruby on Rails, MySQL/ PostgreSQL, Redis, Coffeescript
Có kiến thức tốt về OOP và mô hình MVC, ORM, RESTful API, Design Patterns
Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax, ...), JSON, Bootstrap,...
Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS, GCP,... hoặc đã từng làm việc với docker
Có kiến thức tốt về database
Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm: Kiến thức về Agile, Scrum. Kỹ năng tham gia vào sprint, daily meeting, và retrospective.
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm
Có tinh thần, trách nhiệm
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
