Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin, Số 28, đường Trần Bình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h) Phát triển, triển khai lập trình hệ thống backend, các ứng dụng trên nền web sử dụng ngôn ngữ Ruby on Rails Đề xuất, triển khai giải pháp công nghệ cho các sản phẩm Đọc hiểu, bổ sung tài liệu code cho dự án Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp Có cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn, phát triển kỹ năng SA, DEV OPS Cơ hội học hỏi từ các bạn Senior Dev. và Team Lead có trên 5 năm kinh nghiệm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm các dự án Ruby/ Ruby on Rails ít nhất 1 năm Có kinh nghiệm sử dụng ReactJS Nắm chắc về Ruby on Rails, MySQL/ PostgreSQL, Redis, Coffeescript Có kiến thức tốt về OOP và mô hình MVC, ORM, RESTful API, Design Patterns Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax, ...), JSON, Bootstrap,... Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS, GCP,... hoặc đã từng làm việc với docker Có kiến thức tốt về database Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm: Kiến thức về Agile, Scrum. Kỹ năng tham gia vào sprint, daily meeting, và retrospective. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm Có tinh thần, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án Lương OT tính theo luật Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,... 12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày Cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

