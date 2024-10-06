Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin, Số 28, đường Trần Bình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Phát triển, triển khai lập trình hệ thống backend, các ứng dụng trên nền web sử dụng ngôn ngữ Ruby on Rails
Đề xuất, triển khai giải pháp công nghệ cho các sản phẩm
Đọc hiểu, bổ sung tài liệu code cho dự án
Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Có cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn, phát triển kỹ năng SA, DEV OPS
Cơ hội học hỏi từ các bạn Senior Dev. và Team Lead có trên 5 năm kinh nghiệm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
(8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Phát triển, triển khai lập trình hệ thống backend, các ứng dụng trên nền web sử dụng ngôn ngữ Ruby on Rails
Đề xuất, triển khai giải pháp công nghệ cho các sản phẩm
Đọc hiểu, bổ sung tài liệu code cho dự án
Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Có cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn, phát triển kỹ năng SA, DEV OPS
Cơ hội học hỏi từ các bạn Senior Dev. và Team Lead có trên 5 năm kinh nghiệm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm các dự án Ruby/ Ruby on Rails ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm sử dụng ReactJS
Nắm chắc về Ruby on Rails, MySQL/ PostgreSQL, Redis, Coffeescript
Có kiến thức tốt về OOP và mô hình MVC, ORM, RESTful API, Design Patterns
Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax, ...), JSON, Bootstrap,...
Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS, GCP,... hoặc đã từng làm việc với docker
Có kiến thức tốt về database
Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm: Kiến thức về Agile, Scrum. Kỹ năng tham gia vào sprint, daily meeting, và retrospective.
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm
Có tinh thần, trách nhiệm
Có kinh nghiệm làm các dự án Ruby/ Ruby on Rails ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm sử dụng ReactJS
Nắm chắc về Ruby on Rails, MySQL/ PostgreSQL, Redis, Coffeescript
Có kiến thức tốt về OOP và mô hình MVC, ORM, RESTful API, Design Patterns
Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax, ...), JSON, Bootstrap,...
Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS, GCP,... hoặc đã từng làm việc với docker
Có kiến thức tốt về database
Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm: Kiến thức về Agile, Scrum. Kỹ năng tham gia vào sprint, daily meeting, và retrospective.
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm
Có tinh thần, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Cơ hội tiếp xúc và giải quyết các bài toán quy mô lớn
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

