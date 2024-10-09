Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 39 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 39 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Mức lương
28 - 39 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 28 - 39 Triệu

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm hoặc hệ thống có số lượng người dùng cao.
- Chuyển đổi ý tưởng thành giải pháp phần mềm cụ thể.
- Liên tục tối ưu và hiện đại hóa các giải pháp để tối ưu hóa hiệu năng và nâng cao hiệu quả của các sản phẩm hiện có.
- Góp phần cải thiện các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có, để mang lại kết quả làm việc cao hơn cho nhóm.
- Nghiên cứu các công nghệ mới để ứng dụng vào các dự án hiện tại và tương lai.
- Tuân thủ quy trình phát triển dự án của công ty.

Với Mức Lương 28 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên làm Angular tại dự án thực tế, dự án ngân hàng
- Có kinh nghiệm với Angular, Javascript, TypeScript, CSS/SCSS, HTML, Webpack, MaterialUI hoặc Node JS
- Sử dụng thành thạo GIT và các công cụ hỗ trợ quản lý dự án khác.
- Thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.
- Khả năng làm việc trong môi trường nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân
- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.
- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.
- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.
- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
2. Chế độ đãi ngộ
- Mức lương: up to 39M
- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...
- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; phụ cấp nhà ở, xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...
- Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.
- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.
3. Đời sống tinh thần phong phú
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.
- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.
- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.
- Hoạt động văn hóa thể thao đa dạng: câu lạc bộ bóng đá, gym, bơi lội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

