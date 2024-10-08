Tuyển Lập trình viên Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C35 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm phát triển các ứng dụng nội bộ chạy trên nền tảng Microsoft PowerApps

- Thiết kế các giải pháp đầu cuối để cải thiện sự cộng tác, năng suất công việc trong công ty dựa trên nền tảng Microsoft 365;

- Phối hợp với BA hỗ trợ phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc ứng dụng

- Khai thác và triển khai việc tích hợp/đồng bộ dữ liệu các ứng dụng trên Microsoft 365 với các ứng dụng thuộc hệ thống khác (như LMS, CRM, HRM...).

- Hướng dẫn và hỗ trợ CBNV cách cài đặt, vận hành và sử dụng trong suốt quá trình triển khai

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các yếu tố mà H.A.S cần ở bạn:

- Trên 1 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp hạ tầng Microsoft

- Yêu thích và quan tâm tới lĩnh vực phát triển phần mềm

- Tốt nghiệp cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan đến CNTT,..

- Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành

Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S Thì Được Hưởng Những Gì

H.A.S offer bạn những gì:

- Mức lương: 20-30tr (thỏa thuận theo năng lực)

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại trường

- BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, nghỉ lễ, phép, hiếu, hỉ,...

- Môi trường làm việc lịch sự, văn minh, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng.

- Được hưởng chế độ ưu đãi về học phí khi cho con theo học tại hệ thống Trường học của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.