Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

· Hỗ trợ - quản lý các vấn đề liên quan đến IT của toàn bộ Công ty: máy chủ, máy tính bàn, laptop và hệ thống mạng
Hỗ trợ - quản lý các
· Hỗ trợ - Thực hiện việc lắp đặt máy móc, cài đặt các phần mềm IT
· Phân tích đưa ra đề xuất hoặc thực hiện các đề xuất đã được phê duyệt về thay đổi hệ thống IT
· Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng hệ thống máy móc IT và đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng tốt nhất.
· Hỗ trợ - thực hiện việc lắp đặt, cài đặt hệ thống IT mới hoặc nâng cấp hệ thống.
· Quản lý hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, ví dụ: backup/restore, nâng cấp bản patch, v.v…
· Quản lý bản quyền của các Servers, các ứng dụng
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp đại học, cao đẳng công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
· Có kiến thức tốt về hệ thống mạng, fileservers (Wintel) & PC
· Có kiến thức tốt về Microsoft office, hệ điều hành windows, các thiết bị di động
· Kỹ năng phân tích vấn đề tốt
· Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
· Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
· Thành thạo tiếng Anh
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương hấp dẫn dựa theo năng lực Ứng viên
· Thưởng tháng 13 và thưởng thành tích hàng năm, xét nâng lương hàng năm
· Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Có xe đưa đón từ Hà Nội
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Có xe đưa đón từ Hà Nội
· BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và bảo hiểm tai nạn 24h theo qui định công ty
BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

