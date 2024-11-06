Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại JobsGO Recruit
- Bắc Ninh:
- KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
· Hỗ trợ - quản lý các vấn đề liên quan đến IT của toàn bộ Công ty: máy chủ, máy tính bàn, laptop và hệ thống mạng
·
Hỗ trợ - quản lý các
vấn đề liên quan đến IT của toàn bộ Công ty: máy chủ, máy tính bàn, laptop và hệ thống mạng
· Hỗ trợ - Thực hiện việc lắp đặt máy móc, cài đặt các phần mềm IT
Hỗ trợ - Thực hiện việc lắp đặt máy móc, cài đặt các phần mềm IT
· Phân tích đưa ra đề xuất hoặc thực hiện các đề xuất đã được phê duyệt về thay đổi hệ thống IT
Phân tích đưa ra đề xuất hoặc thực hiện các đề xuất đã được phê duyệt về thay đổi hệ thống IT
· Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng hệ thống máy móc IT và đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng tốt nhất.
Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng hệ thống máy móc IT và đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng tốt nhất.
· Hỗ trợ - thực hiện việc lắp đặt, cài đặt hệ thống IT mới hoặc nâng cấp hệ thống.
Hỗ trợ - thực hiện việc lắp đặt, cài đặt hệ thống IT mới hoặc nâng cấp hệ thống.
· Quản lý hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, ví dụ: backup/restore, nâng cấp bản patch, v.v…
Quản lý hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, ví dụ: backup/restore, nâng cấp bản patch, v.v…
· Quản lý bản quyền của các Servers, các ứng dụng
Quản lý bản quyền của các Servers, các ứng dụng
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
·
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
· Có kiến thức tốt về hệ thống mạng, fileservers (Wintel) & PC
Có kiến thức tốt về hệ thống mạng, fileservers (Wintel) & PC
· Có kiến thức tốt về Microsoft office, hệ điều hành windows, các thiết bị di động
Có kiến thức tốt về Microsoft office, hệ điều hành windows, các thiết bị di động
· Kỹ năng phân tích vấn đề tốt
Kỹ năng phân tích vấn đề tốt
· Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
· Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
· Thành thạo tiếng Anh
· Thành thạo
tiếng Anh
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
·
Mức lương hấp dẫn dựa theo năng lực Ứng viên
· Thưởng tháng 13 và thưởng thành tích hàng năm, xét nâng lương hàng năm
Thưởng tháng 13 và thưởng thành tích hàng năm, x
· Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Có xe đưa đón từ Hà Nội
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Có xe đưa đón từ Hà Nội
· BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và bảo hiểm tai nạn 24h theo qui định công ty
BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI