Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- KCN Yên Phong II
- C,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Hiểu biết các giao thức điều khiển như mqtt, TCP/IP, modbus TCP, điều khiển cổng nối tiếp, v.v
Hiểu biết các công cụ quản lý mã như GIT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 năm kinh nghiệm trở lên;
Các chuyên ngành liên quan đến phần mềm;
Tiếng Trung nghe nói thành thạo, đọc viết cơ bản;
Hoặc Tiếng Anh giao tiếp tốt;
Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm ngay tháng đầu tiên vào làm
Trong thời gian thử việc được hưởng 100% mức lương, sau thử việc sẽ cộng thêm hiệu suất công việc
Có cơ hội đi công tác nước ngoài: Trung Quốc, Ấn Độ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
