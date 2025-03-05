Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - KCN Yên Phong II - C,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu biết các giao thức điều khiển như mqtt, TCP/IP, modbus TCP, điều khiển cổng nối tiếp, v.v

Hiểu biết các công cụ quản lý mã như GIT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm trở lên;

Các chuyên ngành liên quan đến phần mềm;

Tiếng Trung nghe nói thành thạo, đọc viết cơ bản;

Hoặc Tiếng Anh giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm ngay tháng đầu tiên vào làm

Trong thời gian thử việc được hưởng 100% mức lương, sau thử việc sẽ cộng thêm hiệu suất công việc

Có cơ hội đi công tác nước ngoài: Trung Quốc, Ấn Độ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.