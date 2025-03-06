Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Chính xác Kính Tường làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Chính xác Kính Tường
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- kcn Khắc Niệm,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nhận bản thiết kế từ quản lí sau đó vận hành máy CNC để tạo ra sản phẩm.
Biết thêm về máy phay cơ, mài, cắt dây
Biết lập trình là 1 lợi thế
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: có kinh nghiệm 1 năm đứng máy CNC ( sản phẩm về Jig), Đọc hiểu bản vẽ（sử dụng dòng máy mitsubisi M70 , M80）
Tại Công ty Cổ phần Chính xác Kính Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng thứ 13
Tăng lương định kỳ hàng năm
Du lịch hàng năm
tăng ca từ 18-20h tính 2,5h
Tăng ca 17h30-20h tính 3h
