Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Chính xác Kính Tường làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - kcn Khắc Niệm,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Nhận bản thiết kế từ quản lí sau đó vận hành máy CNC để tạo ra sản phẩm.

Biết thêm về máy phay cơ, mài, cắt dây

Biết lập trình là 1 lợi thế

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: có kinh nghiệm 1 năm đứng máy CNC ( sản phẩm về Jig), Đọc hiểu bản vẽ（sử dụng dòng máy mitsubisi M70 , M80）

Tại Công ty Cổ phần Chính xác Kính Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng thứ 13

Tăng lương định kỳ hàng năm

Du lịch hàng năm

tăng ca từ 18-20h tính 2,5h

Tăng ca 17h30-20h tính 3h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chính xác Kính Tường

