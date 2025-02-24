Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Số 12, Đường TS10, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tháng 2 này, Canon Việt Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên IT dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.
- Nhân viên IT: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Điện tử viễn thông;….Và các chuyên ngành liên quan khác
Vị trí tuyển dụng:
Hệ Đại học
1. Phòng Tin học (IT)
Vị trí: Lập trình (full stack)
- Phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống phần mềm cho khu vực sản xuất và khu vực văn phòng (bao gồm frontend và backend)
- Tìm hiểu các công nghệ tối ưu mới, phân tích tính khả thi và so sánh lợi ích để lựa chọn giải pháp tốt nhất
- Hợp tác với các phòng ban để nắm bắt được quy trình làm việc, sản xuất từ đó đưa ra các gợi ý, khuyến nghị tối ưu quy trình rồi từ đó xây dựng hệ thống tự động hóa công việc.
- Làm việc theo nhóm, học tập và chia sẻ kiến thức để đẩy nhanh tốc độ cũng như cải thiện chất lượng công việc.
- Làm các tài liệu cụ thể hóa quá trình phân tích, thiết kế, phát triển, bảo trì cũng như hướng dẫn về hệ thống. Cập nhật thường xuyên, đào tạo cụ thể cho người kế nhiệm khi được yêu cầu.
- Thực hiện các công việc liên quan tới IT khi có yêu cầu từ trưởng nhóm, lãnh đạo
Kế hoạch thi tuyển:
- Thi viết : 6&7/03/2025
- Phỏng vấn vòng 1 : 18&19/03/2025
- Phỏng vấn vòng 2 : 25&26/03/2025
- Lịch đi làm dự kiến: 31/03/2025

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:
1. Thí sinh tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
2. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Công ty có xe đưa đón khu vực nội thành Hà Nội và các khu vực lân cận
• Mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
• Được nghỉ 4 Chủ Nhật và 3 Thứ Bảy trong 1 tháng
• Được ăn 1 bữa miễn phí tại công ty trong ngày làm việc
• Được du lịch, teambuilding, khám sức khỏe miễn phí hàng năm
• Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ
• Phát huy hết những ý tưởng cải tiến, được chủ động lên ý tưởng và thực hiện ý tưởng
IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
Đăng kí qua link: https://shorturl.at/2ORGG
trước ngày: 02/03/2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

