Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- • Số 14, đường số 11, VSIP Bắc Ninh,Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và đảm bảo hệ thống CNTT, máy tính nhân viên, tổng đài điện thoại, và các thiết bị CNTT khác như wifi, máy photo, máy chiếu, máy fax, máy in, máy scan… hoạt động ổn định.
Quản lý, kiểm soát các phần mềm sử dụng có bản quyền.
Tuân thủ các qui trình, nguyên tắc của công ty nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật và chất lượng
Cài đặt hệ điều hành, các chương trình ứng dụng, các thiết bị CNTT và Hỗ trợ người dùng cuối về các vấn đề kỹ thuật CNTT.
Xử lý các yêu cầu, khắc phục sự cố phần mềm/ phần cứng trên các thiết bị người dùng cuối.
Thực hiện và quản trị giám sát xử lý các vấn đề sự cố về mạng LAN, Internet (Modem, Switch, Wifi controller), hệ thống sao lưu, khôi phục dữ liệu và những hỗ trợ khác khi cần thiết.
Quản lý, bảo trì, sửa chữa và theo dõi đảm bảo các thiết bị, hệ thống hoạt động tốt như: Máy in, máy Photocopy, Hệ thống camera an ninh, Hệ thống âm thanh cảnh báo, Thiết bị tuần tra bảo vệ, hệ thống thiết bị thẻ từ và các thiết bị văn phòng khác.
Lập hồ sơ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống thiết bị và giám sát, kiểm tra, khắc phục những lỗi thường gặp máy tính và các thiết bị khác.
Hỗ trợ cấp trên liên quan đến các vấn đề khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin (cao đẳng, đại học). Kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm trong ngành.
Có chứng chỉ chuyên ngành MCSA, CCNA, Office 365 là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực công nghệ thông tin từ 1 đến 2 năm.
Có kinh nghiệm hỗ trợ, giải quyết sự cố (Computer hardware, Software, Networking, and Operating systems) người dùng cuối.
Có kinh nghiệm sử dụng SAP, Bitrix và Bảo mật là lợi thế.
Có khả năng phối hợp làm việc nhóm và độc lập.
Chuyên môn và kỹ năng mềm tốt. Nhanh nhẹn, Có trách nhiệm, Chủ động và Có đạo đức nghề nghiệp.
Ưu tiên: các bạn ở khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh

Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hợp tác và hỗ trợ tốt
Lương canh tranh và phù hợp theo năng lực
Lương tháng 13, thưởng hàng năm hấp dẫn dựa trên kết quả kinh doanh của công ty
Cơ hội huấn luyện: được đào tạo kiến thức sản phẩm, phát triển chuyên môn và các kỹ năng khác.
Du lịch công ty hằng năm, tiệc tất niên, hội thao và nhiều hoạt động khác
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm tai nạn sức khỏe cho nhân viên và con nhân viên
Hưởng 18 ngày phép năm, nghỉ lễ Giáng sinh
Tham gia BHXH, BHTN đầy đủ trên mức lương thực, kể cả trong 2 tháng thử việc
Công ty có chính sách cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vay tiền không lãi suất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: No 36, Street 6, VSIP 1, Thuan An, Binh Duong

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

