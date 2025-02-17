Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH RORZE SYSTEMS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty TNHH Rorze Systems Vina, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'• Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tự động hóa, công nghệ thông tin, kỹ thuật phầm mềm, điện tử viễn thông

•Thông thạo ngôn ngữ lập trình PC control C#.

• Biết tiếng anh, tiếng hàn là 1 lợi thế.

• Có khả năng tự học, khả năng làm việc áp lực cao, khả năng làm việc nhóm học làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH RORZE SYSTEMS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất máy tự động hóa

• Hiện tại làm chuyên ngày

• Lương thỏa thuận theo năng lực.

• Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

• Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

• Các chế độ hỗ trợ thai sản,con nhỏ, hiếu hỉ

• Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

• Thưởng hiệu quả công việc.

• Trợ cấp công tác, trợ cấp làm thêm...

• Du lịch hàng năm, tiệc gala diner cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RORZE SYSTEMS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin