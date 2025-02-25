Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Thành phố Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

* Xây dựng chương trình xử lý hình ảnh, kết nối với PC và PLC, thiết kế giao dịch phần mềm bằng ngôn ngữ Python ...

- Nghiên cứu, phát triển AI

- Ứng dụng Tempsoft flow

- Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp hệ thống hiện có.

- Triển khai các chương trình hướng dẫn sử dụng phần mềm cho công ty đối tác và đánh giá phản hồi của người dùng.

* Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

* Kinh nghiệm 2 năm trở lên.

* Thành thạo AI, ngôn ngữ lập trình Python, Tempsoft flow

* Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật (Kỹ thuật điện và điện tử, Kỹ thuật vật lý, v.v.

* Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Hấp dẫn

- Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (8h00 - 17h00 )

- Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7

- Tham gia BHXH, phép năm theo quy định của Luật lao động.

- Ăn trưa tại công ty 60 phút, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, chuẩn công nghiệp, sếp thoải mái, quan tâm đến nhân viên...

- Thưởng lễ tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.