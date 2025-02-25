Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Thành phố Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
* Xây dựng chương trình xử lý hình ảnh, kết nối với PC và PLC, thiết kế giao dịch phần mềm bằng ngôn ngữ Python ...
- Nghiên cứu, phát triển AI
- Ứng dụng Tempsoft flow
- Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp hệ thống hiện có.
- Triển khai các chương trình hướng dẫn sử dụng phần mềm cho công ty đối tác và đánh giá phản hồi của người dùng.
* Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Kinh nghiệm 2 năm trở lên.
* Thành thạo AI, ngôn ngữ lập trình Python, Tempsoft flow
* Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật (Kỹ thuật điện và điện tử, Kỹ thuật vật lý, v.v.
* Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : Hấp dẫn
- Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (8h00 - 17h00 )
- Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7
- Tham gia BHXH, phép năm theo quy định của Luật lao động.
- Ăn trưa tại công ty 60 phút, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, chuẩn công nghiệp, sếp thoải mái, quan tâm đến nhân viên...
- Thưởng lễ tết, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI