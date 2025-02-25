Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

1. Hoàn thành quản lý lập kế hoạch, lập trình, thử nghiệm và gỡ lỗi phần mềm theo yêu cầu của kế hoạch dự án.

2, Thu thập và phân tích dữ liệu thử nghiệm, cải thiện khả năng phân tích hệ thống, tối ưu hóa logic lập kế hoạch và đáp ứng các yêu cầu UPH tự động.

3. Giải quyết các nút thắt kỹ thuật gặp phải trong nghiên cứu và phát triển; hợp tác với các thành viên trong nhóm dự án để hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra thiếu sót và đưa ra biện pháp cải tiến.

4. Thành thạo các giao thức điều khiển như MQTT, TCP/IP, Modbus TCP, điều khiển cổng nối tiếp, v.v.

5. Thành thạo các công cụ quản lý mã như GIT.

6. Phát triển giao diện phần cứng cho camera, card điều khiển chuyển động, board mạch…

7. Điều phối các nhu cầu phát triển phần mềm của hệ thống dây điện tại chỗ và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phần mềm tại chỗ.

8. Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước để thiết lập các dự án tự động hóa, dây chuyền thủ công tại các nhà máy OEM.

9. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.