Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Lô CN8 - 1, Khu Công nghiệp Yên Phong 2C, Xã Trung Nghĩa, Xã Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

* Quản lý vận hành an toàn thiết bị IT

* Hỗ trợ vận hành infra của nhà máy (network và sever)

* Quản lý vận hành Infra nhà máy

* Có học vấn về chuyên ngành yêu cầu hoặc có kinh nghiệm về công việc liên quan

* Có kinh nghiệm quản lý vận hành thiết bị IT trong nhà máy (1-3 năm kinh nghiệm)

* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt thiết bị network

* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt máy in tổng hợp, Tablet, PDA

* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt scanner, máy in barcode

* Kinh nghiệm quản lý/backup sever Windows

* Bảo trì bảo dưỡng thiết bị IT

* Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT

Có xe đưa đón: Hà Nội - Bắc Ninh - Từ Sơn

Làm chuyên ngày từ 8h-17h, không làm ca đêm, nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật trong tháng

