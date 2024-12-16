Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thiết kế chương trình kiểm tra CNTT và cải thiện phạm vi kiểm tra CNTT,

2. Thiết kế và cập nhật liên tục các giá thử nghiệm CNTT, kiểm soát chi phí sản xuất và kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất

3. Đào tạo kỹ thuật viên và đánh giá chất lượng công việc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân

Tiếng Trung: Kỹ năng Nghe nói đọc, Đánh máy

Tốt nghiệp chuyên ngành điện tử , Tự động hóa và có 3 năm kinh nghiệm làm việc về CNTT sẽ được ưu tiên nếu hiểu rõ về Paijie ICT.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực, từ 15-30tr/tháng.

• Được tính tăng ca đầy đủ

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty ( lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

• Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm

• Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)

