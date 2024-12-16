Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thiết kế chương trình kiểm tra CNTT và cải thiện phạm vi kiểm tra CNTT,
2. Thiết kế và cập nhật liên tục các giá thử nghiệm CNTT, kiểm soát chi phí sản xuất và kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất
3. Đào tạo kỹ thuật viên và đánh giá chất lượng công việc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân
Tiếng Trung: Kỹ năng Nghe nói đọc, Đánh máy
Tốt nghiệp chuyên ngành điện tử , Tự động hóa và có 3 năm kinh nghiệm làm việc về CNTT sẽ được ưu tiên nếu hiểu rõ về Paijie ICT.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực, từ 15-30tr/tháng.
• Được tính tăng ca đầy đủ
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty ( lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
• Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm
• Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)

Công Ty TNHH Điện Tử Streamax (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

