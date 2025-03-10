Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH C.G. ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 4, số 24 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Các công việc của một ABAP Consultant

- Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng và nhân viên tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng cũng như kỹ thuật;

- Phát triển và cấu hình Workflow cho SAP module theo yêu cầu của khách hàng;

- Customize báo cáo/form nhập liệu theo yêu cầu của người dùng;

- Hỗ trợ triển khai hệ thống SAP của chủ đầu tư với vai trò kỹ thuật dự án;

- Hỗ trợ vận hành hệ thống khi đưa vào sử dụng;

- Hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật về ngôn ngữ lập trình ABAP

- Tham gia các dự án của công ty ở vai trò ABAP Consultant

- Thi chứng chỉ SAP ABAP (chi phí do công ty đài thọ)

- Thực hiện các công việc trong dự án theo phân bổ của Quản lý dự án và Trưởng phòng kỹ thuật

- Tuân thủ chặt chẽ các quy trình phát triển sản phẩm chuyên nghiệp

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các Khối ngành Kinh Tế/CNTT thông tin/Viễn thông.

- Tiếng Anh khá, có thể đọc, hiểu các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng và phản hồi email bằng tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên trong các module có liên quan như lập trình ABAP, BI/BW, PI/PO.

- Xem xét đào tạo đối với UV fresher muốn định hướng theo công việc ABAP Developer.

Tại CÔNG TY TNHH C.G. ENGINEERING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực, upto $2000.

- Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài.

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.

- Xét tăng lương, bậc 1-2 lần/năm.

- Bảo hiểm sức khỏe PTI Premium và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.

- Chế độ nghỉ mát hàng năm.

- Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; CLB Tiếng Anh, Yoga… Du lịch, team building 2-3 lần/ năm.

- Tủ sách miễn phí.

- Nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH C.G. ENGINEERING VIỆT NAM

