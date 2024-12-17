Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mô tả Công việc

Tham gia phát triển sản phẩm số theo quy trình quản lý dự án PMP kết hợp làm việc hàng ngày theo Scrum, Squad, Tribe, Chapter.

Xây dựng các chiến lược và kịch bản kiểm thử hệ thống, phần mềm cho toàn bộ quy trình phát triển, phát hành và vận hành ứng dụng.

Viết mã kiểm thử tự động, tích hợp chương trình kiểm thử tự động vào quy trình CI-CD.

Đảm bảo chất lượng, an toàn bảo mật cho các ứng dụng tài chính cho người dùng như: ngân hàng số, ví điện tử, ứng dụng khách hàng thân thiết, ứng dụng nghiệp vụ bên trong cho nhân viên vận hành.

Tư vấn giám đốc sản phẩm, đội ngũ thiết kế, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, phát triển sản phẩm số hướng người dùng hiệu quả nhất.

Nhận mô tả chức năng BRD, FRS, SRD, hệ thống từ BA BU và BA IT, technical writer.

Phối hợp với Kỹ sư DevOps và Kỹ sư Front end, web, app, phát triển hệ thống kiểm thử cho tất cả các lớp, môi trường.

Kiểm thử, tìm kiếm các lỗi hệ thống trong qua trình phát triển ứng dụng, tích hợp hệ thống.

Thiết kế, lựa chọn giải pháp, thư viện, thiết kế hệ thống test, ứng dụng, hạ tầng, cơ sở dữ liệu cho kiến trúc test.

Cập nhật các quyết định về thiết kế, kiến trúc hệ thống kiểm thử chất lượng với technical writer, đảm bảo tài liệu luôn được cập nhật đúng đủ.

Update hệ thống kiểm thử tương ứng với các giải pháp, chức năng được mở rộng.

Hỗ trợ nghiệp vụ, xác định lỗi hệ thống khi xẩy ra sự cố, hỗ trợ đội ngũ kĩ sư khắc phục sự cố.

Quản lý chất lượng SLA, đảm bảo hệ thống, ứng dụng hoạt động theo tiêu chuẩn đã được xác định (Up time, Success rate, APIs response time, Crash rate, Event Tracing, Data duration etc...)

Đào tạo, mentoring các kỹ sư phát triển ứng dụng và đội sản phẩm về các quy trình test driven development, kiểm thử tự động liên quan đến SIT, UAT, Compliance Test, Performance test etc.

Tham gia phát triển sản phẩm số theo quy trình quản lý dự án PMP kết hợp làm việc hàng ngày theo Scrum, Squad, Tribe, Chapter.

Xây dựng các chiến lược và kịch bản kiểm thử hệ thống, phần mềm cho toàn bộ quy trình phát triển, phát hành và vận hành ứng dụng.

Viết mã kiểm thử tự động, tích hợp chương trình kiểm thử tự động vào quy trình CI-CD.

Đảm bảo chất lượng, an toàn bảo mật cho các ứng dụng tài chính cho người dùng như: ngân hàng số, ví điện tử, ứng dụng khách hàng thân thiết, ứng dụng nghiệp vụ bên trong cho nhân viên vận hành.

Tư vấn giám đốc sản phẩm, đội ngũ thiết kế, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, phát triển sản phẩm số hướng người dùng hiệu quả nhất.

Nhận mô tả chức năng BRD, FRS, SRD, hệ thống từ BA BU và BA IT, technical writer.

Phối hợp với Kỹ sư DevOps và Kỹ sư Front end, web, app, phát triển hệ thống kiểm thử cho tất cả các lớp, môi trường.

Kiểm thử, tìm kiếm các lỗi hệ thống trong qua trình phát triển ứng dụng, tích hợp hệ thống.

Thiết kế, lựa chọn giải pháp, thư viện, thiết kế hệ thống test, ứng dụng, hạ tầng, cơ sở dữ liệu cho kiến trúc test.

Cập nhật các quyết định về thiết kế, kiến trúc hệ thống kiểm thử chất lượng với technical writer, đảm bảo tài liệu luôn được cập nhật đúng đủ.

Update hệ thống kiểm thử tương ứng với các giải pháp, chức năng được mở rộng.

Hỗ trợ nghiệp vụ, xác định lỗi hệ thống khi xẩy ra sự cố, hỗ trợ đội ngũ kĩ sư khắc phục sự cố.

Quản lý chất lượng SLA, đảm bảo hệ thống, ứng dụng hoạt động theo tiêu chuẩn đã được xác định (Up time, Success rate, APIs response time, Crash rate, Event Tracing, Data duration etc...)

Đào tạo, mentoring các kỹ sư phát triển ứng dụng và đội sản phẩm về các quy trình test driven development, kiểm thử tự động liên quan đến SIT, UAT, Compliance Test, Performance test etc.