Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72/203 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển ứng dụng di động bằng React Native dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

Phối hợp với các nhóm khác như UI/UX, QC, và BE để đảm bảo ứng dụng được phát triển một cách toàn diện.

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của sản phẩm.

Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.

Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc

Support team xử lý những vấn đề khó phát sinh trong quá trình phát triển giải pháp.

Thực hiện các công việc do trưởng bộ phận, quản trị dự án giao trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3năm kinh nghiệm làm việc với React Native.

Kinh nghiệm phát triển siêu ứng dụng là một lợi thế

Có kiến thức về HTML và CSS, Javascript, Bootstrap, Redux, Material UI.

Kinh nghiệm về React Native, ReactJs, NextJS, Kotlin hoặc Swift.

Kinh nghiệm xử lý Restful API, sử dụng các thư viện của bên thứ ba.

Kiến thức về OOP, thiết kế hệ thống, cấu trúc thuật toán và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng React Native.

Hiểu biết về cơ chế xác thực và ủy quyền, chẳng hạn như JWT, OAuth hoặc xác thực dựa trên phiên.

Hiểu biết về các nguyên tắc phát triển không đồng bộ và bảo mật dữ liệu.

Kiến thức về Firebase hoặc Onesignal.

Khả năng đóng góp và xây dựng các cải tiến UI/UX.

Kinh nghiệm trong ngành thanh toán là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc theo phương pháp Agile/Scrum và sử dụng các công cụ quản lý dự án như JIRA hoặc Trello.

Hiểu biết về các nguyên tắc bảo mật ứng dụng và kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật.

Khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, cả bằng văn bản lẫn nói, với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Có tinh thần học hỏi không ngừng và khả năng thích nghi với các công nghệ mới nhanh chóng.

Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề

Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc onsite khi có yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần PayPay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực: từ 20,000,000 đến 35,000,000 VND/tháng

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí team leader, quản lý.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động

Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng kịp thời.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định

Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.

Teambuilding, nghỉ mát….. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PayPay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.