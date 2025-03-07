Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 132 Hàm Nghi, Bến Thành, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Cùng với những kỹ sư Nhật cũng như khách hàng, thiết kế và phát triển những hệ thống lớn thuộc các lĩnh vực như e-Commerce, CRM, ERP…

Phát triển hệ thống theo mô hình Micro Service, sử dụng Big Data, Cloud Service và ứng dụng AI trong sản phẩm.

Quản lý team dự án thực hiện full-stack từ xây dựng yêu cầu đến release và vận hành hệ thống trên môi trường thực theo tiêu chuẩn Nhật Bản về qui trình và chất lượng.

Đào tạo và nâng cao năng lực team members, xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ developers công ty.

Cùng tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và quản lý văn hóa, chiến lược phát triển công ty.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống.

4 năm kinh nghiệm PHP (Laravel)

1 năm quản lý dự án (Team >= 4 members).

Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax.

Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Database MySQL, Linux server, Network, and Security.

Tại CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo dự án hàng tháng. Đánh giá lương:1-2 lần/năm. Bonustháng 13.

1-2 lần/năm

tháng 13

Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm5 ngày nghỉ hè:chế độ đặc biệt chỉ có ở Rivercrane).

nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày

5 ngày nghỉ hè:

Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu/ nhân viên/ năm.

Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.

Company Trip hàng năm (2024: Ninh Thuận, 2023: Mũi Né – Phan Thiết, 2022: Đà Nẵng – Hội An, 2021: Đà Lạt – Thành phố mộng mơ). Câu lạc bộ sport (bóng đá, bóng bàn, bi lắc, game online,…).

Được training và giao cơ hội thực hiện các kỹ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.

training

cơ hội thực hiện các kỹ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.

Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trung tâm đào tạo uy tín.

300$ ~ 1000$

Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.

Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.

Bảo hiểm bắt buộc được đóng trên lương gross.

Công ty đào tạo tiếng Nhật miễn phí, làm việc lâu dài tại Tokyo Nhật Bản.

Và rất nhiều chế độ tốt khác đang chờ đón các bạn !!!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM

