Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 29 - 73 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa VIT - số 519 Kim Mã,Hà Nội

Winwinjapan đại diện cho công ty đối tác Nhật Bản tại Việt Nam

+ Công Ty Cổ Phần Công nghiệp Kushida

+ Trụ sở chính tại Nhật: 965 Kaizawacho, Thành phố Takasaki, Tỉnh Gunma

+ Địa chỉ Chi nhánh tại Việt Nam: Tòa VIT - 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Tháng 3/2025 chính thức hoạt động CN tại Việt Nam. Với quy mô lớn, vốn 100% Nhật, chúng tôi cần tuyển 1 vị trí backend, 1 vị trí frontend có năng lực đảm nhận công việc như sau:

Thiết kế và phát triển kiến trúc (backend/frontend)

Mô hình hóa dữ liệu hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liiệu

Thiết kế và triển khai các API (backend

Thiết kế và triển khai các quy trình batch

Thiết kế và triển khai giao diện người dùng (frontend)

API hợp tác với chương trình phụ trợ

Tạo tài liệu (thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, v.v.) bằng tiếng Nhật

(Ứng viên có thể lựa chọn chuyên Backend/ Frontend phần theo thế mạnh của mình)

Yêu cầu chung

Kinh nghiệm phát triển backend/frontend 1 năm trở lên

Kỹ năng thực tế về ngôn ngữ lập trình (JAVA/JavaSript, TypeScript)

Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng JAVA framework (Spring Framework/Angular)

Kiến thức về cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server) và kinh nghiệm thực hiện các truy vấn SQL

Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản (Git)

Có kiến thức về thiết kế theo chuẩn RESTful API

Tiếng Nhật N2

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên môn

Yêu cầu chuyên môn (1 trong 2)

Backend:

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java

Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng JAVA framework Spring Framework)

Frontend:

Thành thạo ngôn ngữ lập trình JavaSript, TypeScript

Kỹ năng thực hành về công nghệ đánh dấu trang web (HTML, CSS)

Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng front-end framework (Angular)

- Thu nhập từ 1300$-3200$ (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, du lịch thường niên

- Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định.

- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính, từ T2 đến hết T6 hàng tuần, nghỉ các ngày lễ theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hình thức phỏng vấn: Phỏng vấn online vào khoảng 25/2/2025

- Dự kiến tháng 3 UV trúng tuyển sẽ gặp gỡ Ban lãnh đạo công ty mẹ và chi nhánh để trao đổi chi tiết về đãi ngộ và công việc cụ thể

