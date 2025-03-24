Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mitsubishi Trung Thượng, Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu hóa hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, tổng đài, camera, giám sát vào ra, mạng, phần mềm v.v..

Chịu trách nhiệm xử lý về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng – truyền thông, mạng Công nghệ thông tin của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, cấp quyền sử dụng cho các phòng ban trên phần mềm.

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng, các sự cố về mạng, máy in, điện thoại tổng đài ... Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

Đề xuất và mua sắm, kiểm tra, quản lý bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các tài sản về công nghệ thông tin của toàn Công ty như máy tính, máy in, máy phô tô, máy chấm công, hệ thống loa đài, âm ly, hệ thống Camera, Backup data và bảo trì Server Cyber…

Quản trị website thông tin công ty

Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty

Quản lý Server, hệ thống mạng, Server, Data center, Chặn các website như facebook, vnexpress … trên các máy trạm

Quản lý hòm thư, mail serve toàn Công ty 1S và 3S. Sao lưu dữ liệu khi được yêu cầu.

Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty.

Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.

Cố vấn, rà soát cho trưởng bộ phận về hiệu quả các kênh truyền thông online.

Tư vấn và đề xuất mua sắm các trang trang thiết bị theo chương trình và theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Tham gia vào các hoạt động triển khai của phòng marketing

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong môi trường Công việc về Công nghệ thông tin.

Đã trực tiếp tham gia triển khai các hệ thống mạng LAN, mạng WAN, Internet, cài đặt các máy chủ Windows Server, Linux, Sun Solaris, ESX Server,SAN Storage, SAN Switch, triển khai các dịch vụ Công nghệ thông tin cơ bản như Active Directory, DNS, DHCP, WebServer, File Server, Mail Server, hệ thống máy chủ ảo, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu, hệ thống Proxy…

Đã trực tiếp cấu hình, cài đặt các thiết bị mạng như Modem, Access Point, Switch Layer 3, Router, Firewall

Đã trực tiếp cài đặt, quản trị, sao lưu và phục hồi dữ liệu, hỗ trợ nâng cấp cập nhật phần mềm, cơ sở dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu như Access, MySQL, MS SQL, Oracle.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 - 15.000.000VNĐ/tháng.

Ăn trưa miễn phí tại nhà ăn công ty.

Làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;

Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của Luật lao động;

Được hưởng lương thưởng tháng 13, các ngày nghỉ lễ theo quy định;

Chế độ nghỉ mát, công đoàn theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG

