Tuyển Lập trình viên Wavez Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android/IOS (Kotlin/Flutter), cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở rộng ứng dụng.

- Phụ trách quản lý team Android Developer với từ 3-5 thành viên.

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới phục vụ các nhu cầu của công ty.

- Quản lý và dẫn dắt team dự án, phân chia công việc, theo dõi tiến độ và đảm bảo các mốc thời gian hoàn thành đúng kế hoạch.

- Tham gia review, phân tích, đánh giá, nâng cấp và tối ưu mã nguồn do các member tạo ra.

- Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn các thành viên trong nhóm, đảm bảo chất lượng đầu ra của dự án.

- Làm việc với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp phù hợp

- Bảo trì và phát triển các ứng dụng cũ của công ty.

- Kinh nghiệm làm việc: 03 năm trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý dự án hoặc dẫn dắt đội nhóm, đã từng lead team với 2 thành viên trở lên.

- Thành thạo Android/Kotlin, Flutter là lợi thế.

- Nắm vững các thành phần cốt lõi của Android: Activity, Fragment, Service, Room (Database), Networking (Retrofit), Storage, Thread Handling, Jetpack, Coroutines, và Dependency Injection (Hilt).

- Thành thạo Clean Architecture, SOLID, Design Patterns, MVP, MVVM.

- Kinh nghiệm làm việc với Multithreading & Concurrency (Coroutines, Flow).

- Hiểu biết về memory leak, tối ưu code, tối ưu resource.

- Hiểu biết về Security trên Android (Encrypted Storage, Secure API, ProGuard, Obfuscation).

- Có kinh nghiệm với Custom View, Canvas, FFMpeg, OpenCV, OpenGL là lợi thế.

- Sử dụng thành thạo Git, Jira, và tuân thủ quy trình Scrum/Agile.

- Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm tốt.

Tại Wavez Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương NET 20 - 30tr (Thỏa thuận theo năng lực).

– Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương chính thức.

– Có thưởng hiệu quả làm việc + Thưởng hiệu quả kinh doanh.

– Review lương: 2 lần/ 1 năm.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành

(BHYT, BHXH, BHTN…)

– Thưởng tết âm lịch, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc,…)

– Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

– Trà, cà phê, đồ ăn vặt… miễn phí tại văn phòng

– Tham gia các hoạt động, sự kiện của Wavez: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật…

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân.

- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30, từ thứ 2 – thứ 6.

- Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wavez Technologies

