Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tham gia phát triển và duy trì các ứng dụng di động cho mobile và tablet, dành cho lĩnh vực giáo dục thông minh trên nền tảng Kotlin & React Native.

Hợp tác cùng đội ngũ để triển khai các tính năng mới và cải tiến hiệu suất ứng dụng.

Kết hợp đội ngũ AI để triển khai các tính năng AI trên ứng dụng mobile & tablet, nâng cao trải nghiệm người dùng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình chính về Kotlin và có thể lập trình cả React Native.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm lập trình Kotlin từ 1-3 năm.

Hiểu biết về React Native là một lợi thế.

Yêu thích làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu/tháng.

Được review tăng lương 6 tháng/lần. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định.

Chế độ đãi ngộ tốt, phụ cấp ăn trưa tại công ty.

Miễn phí gửi xe.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 12h-13h30.

Cung cấp cafe, trà, snack miễn phí.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, và hướng đến kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu

