Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia các dự án theo một quy trình hoàn chỉnh, từ phân tích yêu cầu cho đến bước triển khai/phát hành cuối cùng.

Xây dựng sản phẩm hướng đến khách hàng theo toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Thiết kế và xây dựng các hệ thống phân tán, bao gồm các thành phần backend và front-end.

Xây dựng phần mềm có tính khả dụng, tính mở rộng và hiệu suất cao.

Làm việc với các nhóm chức năng khác bao gồm Thiết kế UX/UI, Quản lý dự án và các Kỹ sư phần mềm khác.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan

Lập trình viên Fullstack tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Công nghệ Microsoft .NET C# (Backend) và Nodejs, vuejs (Frontend)

Có kiến thức, kinh nghiệm về: microservice, message queue, socketIO, docker, security, design pattern, SQL server DB.

Đam mê lập trình, có tính cần cù, chủ động, sáng tạo trong công việc

Có kinh nghiệm trong công nghệ đám mây như AWS là một điểm cộng.

Hòa nhập nhanh với môi trường mới, có mong muốn đóng góp kiến thức vào việc thiết kế và định hướng tổng thể

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ

Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động,

Có ngày nghỉ phép, Thưởng tháng thứ 13, thưởng KPI, du lịch...

Tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm: ...

Đánh giá năng lực hàng tháng, xét thưởng khi đạt thành tích cao. Lộ trình thăng tiến trong công việc..., xét tăng lương sau.

Môi trường trường làm việc trẻ năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam

