Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Phát triển và bảo trì các ứng dụng phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.

Thiết kế, xây dựng và triển khai các module phần mềm mới.

Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.

Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp.

Cải thiện hiệu năng và bảo mật của ứng dụng.

Hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành dự án.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án.

Đóng góp ý tưởng và giải pháp để cải tiến sản phẩm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình web phổ biến NextJs, VueJs, ReactJs,….

Hiểu biết về các kiến trúc phần mềm và mô hình thiết kế.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) hoặc NoSQL.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được làm việc với các công nghệ mới và hiện đại.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo luật định.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.