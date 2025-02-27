Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhập liệu đầy đủ thông tin về sản phẩm (bao gồm tên sản phẩm, số lượng, quy cách, đơn giá, thuế suất,...) và xử lý dữ liệu để tạo ra mã giá hàng hóa đúng theo với quy định của công ty.

Cập nhật dữ liệu mã giá lên phần mềm Sapo, Amis

Thực hiện dán tem mã giá đã tạo lên các sản phẩm chưa có mã vạch, để đảm bảo các mặt hàng đều có mã vạch và giá cả đầy đủ.

Thông báo hàng mới hoặc hàng thay đổi giá gửi đến tất cả bộ phận liên quan.

Thực hiện sắp xếp chia hàng mới về chi nhánh hoặc khi có yêu cầu.

Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, sạch sẽ, khoa học.

Tiếp nhận và xử lý các hàng lỗi từ các chi nhánh chuyển về.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Địa điểm làm việc: 234 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 - 16h30)

Tuổi từ 18 đến 30

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan khác.

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận

Thu nhập: Từ 7.000.000 đồng trở lên, trong đó:

- Lương cơ bản theo thỏa thuận.

- Phụ cấp tiền ăn: 40.000đ/ngày (1.040.000đ/tháng)

- Phụ cấp tiền nhà: 400.000đ/tháng

- Chuyên cần: 500.000đ/tháng

Chế độ khác:

- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.

- Được hướng dẫn và đào tạo trong công việc

- Được cấp đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức.

- Chế độ Tăng ca, Phép năm, nghỉ Lễ Tết, BHXH theo Luật định.

- Ngoài ra còn có chế độ sinh nhật, du lịch, thưởng tháng 13.…

