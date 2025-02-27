Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 234 Độc Lập, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập liệu đầy đủ thông tin về sản phẩm (bao gồm tên sản phẩm, số lượng, quy cách, đơn giá, thuế suất,...) và xử lý dữ liệu để tạo ra mã giá hàng hóa đúng theo với quy định của công ty.
Cập nhật dữ liệu mã giá lên phần mềm Sapo, Amis
Thực hiện dán tem mã giá đã tạo lên các sản phẩm chưa có mã vạch, để đảm bảo các mặt hàng đều có mã vạch và giá cả đầy đủ.
Thông báo hàng mới hoặc hàng thay đổi giá gửi đến tất cả bộ phận liên quan.
Thực hiện sắp xếp chia hàng mới về chi nhánh hoặc khi có yêu cầu.
Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, sạch sẽ, khoa học.
Tiếp nhận và xử lý các hàng lỗi từ các chi nhánh chuyển về.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Địa điểm làm việc: 234 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 - 16h30)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 đến 30
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan khác.
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận

Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7.000.000 đồng trở lên, trong đó:
- Lương cơ bản theo thỏa thuận.
- Phụ cấp tiền ăn: 40.000đ/ngày (1.040.000đ/tháng)
- Phụ cấp tiền nhà: 400.000đ/tháng
- Chuyên cần: 500.000đ/tháng
Chế độ khác:
- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.
- Được hướng dẫn và đào tạo trong công việc
- Được cấp đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức.
- Chế độ Tăng ca, Phép năm, nghỉ Lễ Tết, BHXH theo Luật định.
- Ngoài ra còn có chế độ sinh nhật, du lịch, thưởng tháng 13.…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 234 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

