Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 142/9 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Triển khai, đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý phòng thí nghiệm
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Yêu thích các hoạt động giao tiếp & yêu thích sự thay đổi, cải tiến, yêu thích công nghệ
-Tính cách: chỉn chu, cẩn thận, hoạt ngôn, năng động
-Thành thạo các công cụ MS Office
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các vị trí trong phòng thí nghiệm, ưu tiên các ứng viên am hiểu về hệ thống ISO/IEC 17025:2017
Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp 100% data khách hàng
Đánh giá năng lực và review lương 2 lần/năm, nhiều cơ hội tăng lương 50-70%/năm
Làm việc với lead generation team đầu ngành
Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
