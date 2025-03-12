Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 142/9 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Triển khai, đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý phòng thí nghiệm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu thích các hoạt động giao tiếp & yêu thích sự thay đổi, cải tiến, yêu thích công nghệ
-Tính cách: chỉn chu, cẩn thận, hoạt ngôn, năng động
-Thành thạo các công cụ MS Office
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các vị trí trong phòng thí nghiệm, ưu tiên các ứng viên am hiểu về hệ thống ISO/IEC 17025:2017

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp 100% data khách hàng
Đánh giá năng lực và review lương 2 lần/năm, nhiều cơ hội tăng lương 50-70%/năm
Làm việc với lead generation team đầu ngành
Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 142/9 Ngô Tất Tố, Phường 22, Q Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

