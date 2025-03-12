Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 142/9 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Triển khai, đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý phòng thí nghiệm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu thích các hoạt động giao tiếp & yêu thích sự thay đổi, cải tiến, yêu thích công nghệ

-Tính cách: chỉn chu, cẩn thận, hoạt ngôn, năng động

-Thành thạo các công cụ MS Office

- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các vị trí trong phòng thí nghiệm, ưu tiên các ứng viên am hiểu về hệ thống ISO/IEC 17025:2017

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp 100% data khách hàng

Đánh giá năng lực và review lương 2 lần/năm, nhiều cơ hội tăng lương 50-70%/năm

Làm việc với lead generation team đầu ngành

Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe định kỳ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

