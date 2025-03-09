Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Lập trình điều khiển AGV trên ROS (hệ thống điều khiển robot)
- Nghiên cứu các thuật toán liên quan đến AGV ( thuật toán điều khiển động cơ , thuật toán điều
hướng, thuật toán bám đường,...)
- Cài đặt, vận hành, đánh giá hiệu qủa ứng dụng AGV, robot
