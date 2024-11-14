Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 219 Trung Kính, P.Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Tham gia rà soát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu về mục tiêu của dự án, cung cấp các thông tin đầu vào làm cơ sở để kiểm thử và dự kiến về các hoạt động kiểm thử cần có.
Triển khai các kịch bản kiểm thử, kiểm thử về hiệu năng vận hành và báo cáo về các lỗi phát sinh, định nghĩa mức độ ưu tiên của mỗi lỗi.
Đảm bảo việc kiểm thử được thực hiện tuân thủ theo các chuẩn và thủ tục kiểm thử.
Nghiên cứu tài liệu dự án cùng project team leader và thành viên dự án

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng xây dựng test design, test strategy và tổng hợp test report.
Có kinh nghiệm test mobile cho các sản phẩm là 1 lợi thế.
Hiểu các loại test như Unit Test, Integration Test, Regression Testing.
Hiểu quy trình test sản phẩm.
Có kỹ năng test performance, security.
Tiếng Anh or Tiếng Nhật là một lợi thế
Ứng viên là sinh viên năm 2,3 các trường đại học

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều chương trình đào tạo hard/soft skills chất lượng và miễn phí trong công ty;
Tham gia các sự kiện nội bộ: Happy hour, CEO Talk, CLB bóng đá, các ngày lễ,....siêu thú vị;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, teammate nhiệt tình;
Công ty định hướng mở rộng quy mô lớn, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 3 Lê Đình Lý, Da Nang, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

