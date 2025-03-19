Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng Android sử dụng kiến trúc MVVM.

Thiết kế và triển khai giao diện người dùng (UI) thân thiện và hiệu quả.

Viết code sạch, hiệu quả, dễ bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.

Sử dụng và tích hợp các thư viện Jetpack để nâng cao hiệu suất và chất lượng ứng dụng.

Xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm API, cơ sở dữ liệu.

Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp để đảm bảo chất lượng code.

Cải thiện hiệu năng và tối ưu hóa ứng dụng.

Làm việc nhóm, hợp tác với các thành viên khác trong dự án.

Sử dụng Websocket để xây dựng các tính năng thời gian thực trong ứng dụng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng (OOP).

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin hoặc Java.

Có kinh nghiệm làm việc với Android SDK và các thư viện liên quan.

Hiểu biết về kiến trúc MVVM và các pattern thiết kế khác.

Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện Jetpack (ví dụ: ViewModel, LiveData, Room, Navigation).

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (ví dụ: SQLite, Room).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Có kinh nghiệm làm việc với Websocket là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin