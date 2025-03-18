Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tường Kính TID làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

IT Support và vận hành hệ thống phần mềm của Công ty:

Thiết lập quy trình, giám sát và hướng dẫn vận hành phần mềm nội bộ của Công ty.

Làm việc với các bên cung cấp dịch vụ thứ 3 để triển khai đấu nối dữ liệu và các quy trình chéo giữa các phần mềm;

Điều phối và triển khai công việc liên quan đến các phòng ban khác khi triển khai các phần mềm của Công ty.

Kiểm soát chi phí (khi có điều động của TP):

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

TRÁCH NHIỆM

Đảm bảo hệ thống quy trình/hệ thống giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Quản lý Data/dữ liệu;

Xuất báo cáo định kỳ;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Sử dụng thành thạo word, excel, phần mềm kế toán,…

Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.

Kinh nghiệm: kinh nghiệm trên 1 năm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế và vận hành các phần mềm trong doanh nghiệp như: kế toán, bán hàng, quản trị DN tổng thể (ERP),…

Tại Công Ty Cổ Phần Tường Kính TID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-20 triệu/tháng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tường Kính TID

