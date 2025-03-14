Tuyển Lập trình viên TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18c,Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Triển khai, tùy chỉnh và vận hành hệ thống LMS sử dụng Moodle.

- Xây dựng, phát triển các plugin, theme theo yêu cầu để mở rộng chức năng của Moodle.

- Quản trị, bảo trì và tối ưu hiệu suất hệ thống Moodle.

- Tích hợp Moodle với các hệ thống khác (SSO, CRM, HRM, thanh toán,...).

- Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn người dùng và xử lý sự cố liên quan đến Moodle.

- Cập nhật các phiên bản Moodle mới và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Moodle.

- Thành thạo PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.

- Có kinh nghiệm tùy chỉnh core Moodle và phát triển plugin/theme.

- Hiểu rõ về mô hình hoạt động của LMS và hệ thống e-learning.

- Có khả năng tối ưu hiệu suất và bảo mật cho hệ thống Moodle.

- Kinh nghiệm làm việc với Linux, Nginx/Apache.

- Có tư duy logic tốt, chủ động trong công việc.

Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng+thưởng: 11,000,000 -16,000,000 đồng/tháng + Thưởng kpi

- Chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13, phép năm... đầy đủ theo quy định

- Được tham gia các khóa học tiếng Hàn với học phí ưu đãi

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

- Review lương hàng năm.

- Làm việc trong môi trường giáo dục văn minh, năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến rộng mở, được đóng BHXH đầy đủ.

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng ngày lễ, Thưởng KPI phòng , chế độ sinh nhật công ty và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

- Tham gia Du lịch và các sự kiện Teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ

