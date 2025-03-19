Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

· Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các ứng dụng có hỗ trợ AI vào những mục đích phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh của Tổng Công ty;

- Phối hợp với các đối tác để xây dựng và triển khai các ứng dụng của TCT có liên quan đến AI; Chịu trách nhiệm Quản lý cơ sở hạ tầng, phần mềm, dữ liệu và bảo mật liên quan đến AI.

- Quản lý theo dõi, thực hiện báo cáo, đánh giá hoạt động, các ứng dụng có sử dụng hỗ trợ của AI;

- Tham gia vào Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Tổng Công ty;

- Tham gia vào các Tổ công tác khác liên quan đến lĩnh vực công nghệ;

- Báo cáo công việc và/ hoặc thực hiện những yêu cầu khác do TCT giao.

· Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan;

- Từ 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin về triển khai, xây dựng các hệ thống có giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp; Có kinh nghiệm về quản lý phân tích dữ liệu; các giải pháp tự động hóa tác vụ

- Cụ thể:

+ Nắm vững các ngôn ngữ lập trình Python; .Net; ...

+ Nằm vững hoặc đã triển khai các ứng dụng AI như Docker; LM Studio;

+ Nắm vững các quy trình tự động hóa : Automate; N8n; Make

- Nhiệt tình với công việc, tuân thủ kỷ luật, cẩn thận.

- Ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

· Thưởng:

- Thưởng chuyên cần

- Thưởng sáng kiến, cải tiến

- Thưởng hiệu quả công việc

- Thưởng các ngày lễ, Tết

- Thưởng tháng lương 13

· Hỗ trợ/Phụ cấp:

- Hỗ trợ ăn trưa.

- Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc.

- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng theo quy định.

· Chế độ chính sách, phúc lợi:

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

- Được Tổng Công ty mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe ngoài quy định của Nhà nước;

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Tổng Công ty chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ;

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc: Đồng phục cơ quan, laptop.

- Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau CBNV hoặc bố mẹ, con cái CBNV;

- Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: Khai xuân; du xuân; nghỉ mát, teambuilding; ngày hội thể thao; sinh nhật công ty; tổng kết năm,…;

- Các sự kiện gắn kết gia đình: Trung thu, 1/6.

