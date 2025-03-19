Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LILAMA 10 Tower, 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

· Nhiệm vụ:
·
Nhiệm vụ
:
- Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các ứng dụng có hỗ trợ AI vào những mục đích phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh của Tổng Công ty;
- Phối hợp với các đối tác để xây dựng và triển khai các ứng dụng của TCT có liên quan đến AI; Chịu trách nhiệm Quản lý cơ sở hạ tầng, phần mềm, dữ liệu và bảo mật liên quan đến AI.
- Quản lý theo dõi, thực hiện báo cáo, đánh giá hoạt động, các ứng dụng có sử dụng hỗ trợ của AI;
- Tham gia vào Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Tổng Công ty;
- Tham gia vào các Tổ công tác khác liên quan đến lĩnh vực công nghệ;
- Báo cáo công việc và/ hoặc thực hiện những yêu cầu khác do TCT giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Yêu cầu:
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan;
- Từ 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin về triển khai, xây dựng các hệ thống có giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp; Có kinh nghiệm về quản lý phân tích dữ liệu; các giải pháp tự động hóa tác vụ
- Cụ thể:
+ Nắm vững các ngôn ngữ lập trình Python; .Net; ...
+ Nằm vững hoặc đã triển khai các ứng dụng AI như Docker; LM Studio;
+ Nắm vững các quy trình tự động hóa : Automate; N8n; Make
- Nhiệt tình với công việc, tuân thủ kỷ luật, cẩn thận.
- Ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

Tại Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần Thì Được Hưởng Những Gì

· Thưởng:
Thưởng:
- Thưởng chuyên cần
- Thưởng sáng kiến, cải tiến
- Thưởng hiệu quả công việc
- Thưởng các ngày lễ, Tết
- Thưởng tháng lương 13
· Hỗ trợ/Phụ cấp:
Hỗ trợ/Phụ cấp:
- Hỗ trợ ăn trưa.
- Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc.
- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng theo quy định.
· Chế độ chính sách, phúc lợi:
Chế độ chính sách, phúc lợi:
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
- Được Tổng Công ty mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe ngoài quy định của Nhà nước;
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Tổng Công ty chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ;
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc: Đồng phục cơ quan, laptop.
- Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau CBNV hoặc bố mẹ, con cái CBNV;
- Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: Khai xuân; du xuân; nghỉ mát, teambuilding; ngày hội thể thao; sinh nhật công ty; tổng kết năm,…;
- Các sự kiện gắn kết gia đình: Trung thu, 1/6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần

Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8,9,10 tòa nhà LILAMA 10 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

