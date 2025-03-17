Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tham gia vào dự án phát triển phần mềm cho khách hàng khối ngân hàng tại Hà Nội.
Tham gia phát triển các sản phẩm và chịu trách nhiệm phát triển cho các ứng dụng Mobile apps sử dụng trên nền tảng Android.
Phân tích, xem xét, phản hồi cho các yêu cầu và thiết kế sản phẩm. Viết các tài liệu chức năng được yêu cầu.
Tham gia nghiên cứu góp ý và chia sẻ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình Android bằng ngôn ngữ native các nền tảng (JAVA, Kotlin)
Có kinh nghiệm với Web Service, Web Socket, REST API... và các công nghệ liên quan tới lập trình client.
Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC/MVP/MVVM.
Có kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống.
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực ( 15 - 30M)
Review lương 1 năm/ lần
Thử việc 02 tháng, 85%
Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng đột xuất,…
Hỗ trợ vé xe onsite
Quà và thưởng tết, các ngày lễ, ngày sinh nhật
Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật
Du lịch 1 năm/ lần ( tùy vào tình hình của công ty ), team building ,…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kĩ năng cá nhân, được cấp thiết bị làm việc cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
