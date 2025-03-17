Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia vào dự án phát triển phần mềm cho khách hàng khối ngân hàng tại Hà Nội.

Tham gia phát triển các sản phẩm và chịu trách nhiệm phát triển cho các ứng dụng Mobile apps sử dụng trên nền tảng Android.

Phân tích, xem xét, phản hồi cho các yêu cầu và thiết kế sản phẩm. Viết các tài liệu chức năng được yêu cầu.

Tham gia nghiên cứu góp ý và chia sẻ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình Android bằng ngôn ngữ native các nền tảng (JAVA, Kotlin)

Có kinh nghiệm với Web Service, Web Socket, REST API... và các công nghệ liên quan tới lập trình client.

Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC/MVP/MVVM.

Có kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ( 15 - 30M)

Review lương 1 năm/ lần

Thử việc 02 tháng, 85%

Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng đột xuất,…

Hỗ trợ vé xe onsite

Quà và thưởng tết, các ngày lễ, ngày sinh nhật

Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật

Du lịch 1 năm/ lần ( tùy vào tình hình của công ty ), team building ,…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kĩ năng cá nhân, được cấp thiết bị làm việc cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech

