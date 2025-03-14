Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 35 Nguyễn Đình Chiểu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống backend cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Xây dựng API, tối ưu hiệu suất và bảo mật hệ thống.
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Làm việc với cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) để tối ưu truy vấn và thiết kế hệ thống lưu trữ.
Phối hợp với các team Frontend, QA, Product để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Theo dõi, sửa lỗi và nâng cấp hệ thống khi cần.
Nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu suất hệ thống.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo JavaScript, có kinh nghiệm làm việc với NestJS
Hiểu rõ kiến trúc Microservice; message queue (Kafka, RabbitMQ, Redis) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API
Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB).
Biết Python đặc biệt là Flask, là một điểm cộng.
Từng tham gia các dự án về blockchain là 1 lợi thế.
Có tư duy logic, thuật toán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN
Mức lương: thương lượng phù hợp với năng lực
Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm
Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Đa dạng các hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, YEP, teambuilding,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

