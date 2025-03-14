Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 35 Nguyễn Đình Chiểu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống backend cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng API, tối ưu hiệu suất và bảo mật hệ thống.

Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Làm việc với cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) để tối ưu truy vấn và thiết kế hệ thống lưu trữ.

Phối hợp với các team Frontend, QA, Product để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Theo dõi, sửa lỗi và nâng cấp hệ thống khi cần.

Nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu suất hệ thống.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo JavaScript, có kinh nghiệm làm việc với NestJS

Hiểu rõ kiến trúc Microservice; message queue (Kafka, RabbitMQ, Redis) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API

Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB).

Biết Python đặc biệt là Flask, là một điểm cộng.

Từng tham gia các dự án về blockchain là 1 lợi thế.

Có tư duy logic, thuật toán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

Mức lương: thương lượng phù hợp với năng lực

Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Đa dạng các hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, YEP, teambuilding,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin