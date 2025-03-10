Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 17, 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Tham gia khóa đào tạo SAP từ cơ bản đến chuyên sâu;
Được tham gia OJT và làm việc tại Nhật Bản với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm;
Sau khi đào tạo sẽ được công ty hỗ trợ thi chứng chỉ SAP;
Thực việc công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên (giao tiếp tốt);
Tốt nghiệp đại học chính quy các nghành tài chính, kế toán, kinh tế, thương mại;
Có kinh nghiệm tham gia triển khai dự án ERP hoặc làm việc với hệ thống SAP là 1 lợi thế;
Có tư duy sáng tạo, năng động, ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên (không bắt buộc):
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ tiếng Nhật Thương Mại, Boki.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...;
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18- Tháp C - Tòa nhà Central Point- 219 Trung Kính- Cầu Giấy- Hà Nội

