Tuyển Lập trình viên Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 4, Tòa nhà ICT2, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tham gia vào các dự án của công ty, thực thi việc kiểm thử cho phần mềm trên nhiều nền tảng: Android, iOS, WebApp, API...
- Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test.
- Phối hợp với Dev tham gia phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các bạn yêu thích lập trình
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Tester.
- Có kinh nghiệm xây dựng Test plan, Test case, Test data.
- Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, mức độ kiểm thử.
- Biết cách trình bày và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Có hiểu biết, kinh nghiệm Automation Test, API Test, Performance Test, Security Test là 1 lợi thế.

Tại Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, chế độ xét tăng lương 2 lần/năm (tháng 1,7)
- Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên...)
- Đóng BHXH trên full lương.
- Nhiều cơ hội đi công tác Nhật Bản.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ.
- Quà tặng vào dịp sinh nhật, giáng sinh....
- Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như bóng bàn, bóng đá, teambuilding, happy hours cuối mỗi tháng.
- Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo kỹ thuật trong giờ làm việc do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam

Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà văn phòng ICT2, Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

