Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Au- Avago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Au- Avago
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Au- Avago

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Au- Avago

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các Bot làm Dịch vụ tự động hóa cho các lĩnh vực như Thương mại điện tử, Human Capital - HR, Financial Capital - Finance, Trading, Blockchain, Legal, Real Estate
Tìm và nghiên cứu để sử dụng lại các API có sẵn từ các công cụ nguồn mở để xây dựng ứng dụng dưới dạng dịch vụ web và sẽ được lưu trữ trên máy chủ.
Tìm và nghiên cứu các công cụ nguồn mở có sẵn, cấu hình các công cụ để tích hợp vào các công cụ của công ty lớn.
Quản lý và bảo trì máy chủ, thiết kế quy trình vận hành máy chủ, lập kế hoạch sử dụng và dự phòng máy chủ Ubuntu.
Duy trì và phát triển mã của đơn vị tiền điện tử doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Sinh viên năm thứ 2 đến cử nhân tốt nghiệp đại học các ngành liên quan như công nghệ thông tin, toán - tin học ...
Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là Python, biết sử dụng hệ điều hành Ubuntu, có kiến thức chuyên sâu về toàn bộ quy trình phát triển ứng dụng web (thiết kế, phát triển, triển khai)
Có máy tính riêng, trang bị đầy đủ để làm việc trực tuyến (máy tính, webcam, micro, ...)
Kiến thức tiếng anh cơ bản
Kỹ năng phân tích và quản lý thời gian, tư duy logic và thuật toán tốt
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên
Thái độ tích cực chuyên cần trong công việc
Trung thực, tỉ mỉ, cầu tiến, sáng tạo trong công việc

Tại Công Ty TNHH Au- Avago Thì Được Hưởng Những Gì

Hiện chưa có chính sách hỗ trợ phụ cấp thực tập, nếu bạn làm tốt, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và hưởng chế độ đãi ngộ của công ty.
Nâng cao hồ sơ công việc của bạn thông qua trải nghiệm trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty hàng tỷ đô la trên toàn cầu
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức, sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Được đánh giá đúng năng lực và đề xuất làm nhân viên chính thức tại công ty.
Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ thực tập.
Nghỉ lễ, Tết đầy đủ theo quy định nhà nước và luật lao động.
Khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc trong quá trình thực tập.
Có cơ hội được làm việc tại thị trường Bắc Mỹ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Au- Avago

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Au- Avago

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 188 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

