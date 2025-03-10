Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty cổ phần PayPay
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần PayPay

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 72/203 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 35 Triệu

DevOps:
Triển khai mô hình DevOps, Container / Kubernetes với các dịch vụ phần mềm. Liên tục nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến mô hình DevOps tại công ty.
Tham gia xây dựng các hệ thống monitor chủ động cho toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm của công ty.
Thực hiện cập nhật hệ thống thường xuyên, vá lỗi, và cấu hình bảo mật.
Quản lý sao lưu, phục hồi, và kế hoạch khắc phục thảm họa.
Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh.
CI/CD
Xây dựng và tối ưu các công cụ triển khai tự động CI/CD theo mô hình DevOps cho các dịch vụ của công ty để đảm bảo tính triển khai liên tục.
Có khả năng thích ứng với nhiều mô hình và nhiều loại dự án khác nhau.
Có khả năng phân tích hệ thống và xác định vấn đề trong quy trình phát triển / triển khai phần mềm và đề xuất giải pháp cải tiến.
Observability
Thiết lập và duy trì các công cụ giám sát để đảo bảo tính liên tục và hiệu năng của ứng dụng và hệ thống (ví dụ: Prometheus, Grafana, ELK).
Phát triển và duy trì cơ chế cảnh báo cho các sự kiện hệ thống quan trọng.
Phân tích log hệ thống (ELK, Grafana) và phối hợp khắc phục sự cố.
Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và sử dụng tài nguyên.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có 1 - 3 năm kinh nghiệm vận hành môi trường điện toán đám mây: AWS, Azure, Private cloud và microservice: Docker, Kubernetes.
Hiểu biết đầy đủ về quy trình phát triển dự án Agile, kiến thức chuyên môn về quy trình phát triển phần mềm & công cụ phát triển/xây dựng và triển khai (CI/CD), mạng cơ sở và Linux và Windows, Python, Bash hoặc PowerShell...
Có kinh nghiệm với hệ thống giám sát tập trung (Grafana, Prometheus…), hệ thống thu thập log tập trung (Splunk, Graylog, ELK…), hoặc các giải pháp / sản phẩm tương đương.
Có chứng chỉ liên quan như AWS, CKA, CKS… là 1 lợi thế.
Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Có khả năng tư duy và phân tích công việc tốt, học hỏi nhanh
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống thuộc domain Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên am hiểu về ATTT, các tiêu chuẩn bảo mật như PCI-DSS, ISO 27000:27001

Tại Công ty cổ phần PayPay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực: lên đến 35,000,000 VND/tháng
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí team leader, quản lý.
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động
Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng kịp thời.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định
Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)
Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.
Teambuilding, nghỉ mát….. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PayPay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/2023 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

