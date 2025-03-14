Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, P.Lộc Thọ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải quyết vấn đề đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, mạng, Internet, máy tính, e-mail và các vấn đề truy cập mạng

Cung cấp hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho người dùng cuối các phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi.

Hỗ trợ người dùng các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng các phần mềm nội bộ

Cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch.

Quản trị hệ thống mạng LAN, WAN, internet, hệ thống máy chủ nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng được thông suốt, ổn định.

Tiến hành cập nhật hệ thống, backup và recover dữ liệu.

Quản lý các thiết bị IT đảm bảo an

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức vững về Windows Server, Mail Server.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT, quản trị hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật.

Thành thạo trong việc cài đặt, bảo trì thiết bị IT như máy in, camera

Kỹ năng xử lý sự cố phần mềm, phần cứng và các hệ thống mạng.

Hiểu biết về bảo mật thông tin, quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + hoa hồng

Chế độ BHXH, phúc lợi lễ Tết, sinh nhật, team building… cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.

Thưởng tháng lương 13, 14,… (tùy theo hiệu quả SXKD của Công ty).

Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ

