Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
- Khánh Hòa:
- Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, P.Lộc Thọ
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giải quyết vấn đề đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, mạng, Internet, máy tính, e-mail và các vấn đề truy cập mạng
Cung cấp hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho người dùng cuối các phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi.
Hỗ trợ người dùng các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng các phần mềm nội bộ
Cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch.
Quản trị hệ thống mạng LAN, WAN, internet, hệ thống máy chủ nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng được thông suốt, ổn định.
Tiến hành cập nhật hệ thống, backup và recover dữ liệu.
Quản lý các thiết bị IT đảm bảo an
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững về Windows Server, Mail Server.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT, quản trị hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật.
Thành thạo trong việc cài đặt, bảo trì thiết bị IT như máy in, camera
Kỹ năng xử lý sự cố phần mềm, phần cứng và các hệ thống mạng.
Hiểu biết về bảo mật thông tin, quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, phúc lợi lễ Tết, sinh nhật, team building… cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.
Thưởng tháng lương 13, 14,… (tùy theo hiệu quả SXKD của Công ty).
Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
