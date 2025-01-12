Tuyển Lập trình viên GNF JAPAN COMPANY LIMITED làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các tính năng mới và tối ưu hiệu suất cho các tính năng hiện có trên website.

Theo dõi và xử lý sự cố hệ thống khi có vấn đề phát sinh.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hiệu suất, chất lượng, UX/UI cho website.

Linh hoạt hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi cần thiết để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ReactJS, NodeJS, MongoDB và các công nghệ liên quan đến phát triển Full-stack.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm ở vị trí lập trình viên Full-stack.

Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ở mức cơ bản.

Tinh thần chủ động học hỏi và sẵn sàng hỗ trợ đội nhóm.

Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng, phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm.

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của công ty.

Làm việc 5 ngày/tuần.

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin