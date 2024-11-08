Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Phát triển product cho khách hàng

+ Đọc hiểu tài liệu URD, SRS

+ Unit test, phân tích bug

+ Thực hiện phát triển các chức năng theo URD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với Java Spring boot, API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN)

- Có kinh nghiệm lập trình Database Oracle/SQL.

- Có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd.

+ Có kinh nghiệm lập trình Microservice, Container

+ Có kinh nghiệm về Message Queue hoặc tương tự.

+ Có kinh nghiệm về Redis hoặc tương tự.

+ Có kinh nghiệm xử lý về lập trình an toàn.

Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn

Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc

Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam

