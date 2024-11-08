Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Phát triển product cho khách hàng
+ Đọc hiểu tài liệu URD, SRS
+ Unit test, phân tích bug
+ Thực hiện phát triển các chức năng theo URD
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với Java Spring boot, API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN)
- Có kinh nghiệm lập trình Database Oracle/SQL.
- Có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd.
+ Có kinh nghiệm lập trình Microservice, Container
+ Có kinh nghiệm về Message Queue hoặc tương tự.
+ Có kinh nghiệm về Redis hoặc tương tự.
+ Có kinh nghiệm xử lý về lập trình an toàn.
Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn
Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
